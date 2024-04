Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Continental

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 64,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 64,76 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 64,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,92 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.382 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (58,20 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,13 Prozent.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,56 EUR je Continental-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 82,50 EUR.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,30 Prozent auf 10.240,10 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.270,60 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Continental am 08.05.2024 präsentieren. Am 07.05.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 8,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

