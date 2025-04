Continental Aktie News: Continental am Freitagmittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 61,02 EUR.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 61,02 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 60,00 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 61,76 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 159.694 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 72,96 EUR. Gewinne von 19,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,39 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,59 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 77,11 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 04.03.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 1,33 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10,10 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 8,13 EUR im Jahr 2025 aus.

