Continental Aktie News: Continental am Nachmittag höher

So bewegt sich Continental

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 66,58 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,2 Prozent auf 66,58 EUR. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 66,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 143.152 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 15,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 44,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,40 EUR.

Continental ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von 1,23 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.283,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.278,30 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 07.08.2024.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 7,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

