Continental Aktie News: Continental am Freitagvormittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 71,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 71,56 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.437 Continental-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,31 EUR am 01.10.2022. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 61,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 71,40 EUR für die Continental-Aktie.

Continental ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.283,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.278,30 EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 07.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,52 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Continental-Investment eingebracht

Continental-Aktie: Experten empfehlen Continental im Juli mehrheitlich zum Verkauf