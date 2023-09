Continental Aktie News: Continental am Montagnachmittag gefragt

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 67,92 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 67,92 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 68,74 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 88.457 Continental-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,67 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,31 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 34,76 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,40 EUR je Continental-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 09.08.2023. Das EPS wurde auf 1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.425,90 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.444,10 EUR umgesetzt.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,49 EUR je Continental-Aktie.

