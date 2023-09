Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 68,20 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 68,20 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,30 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.061 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,19 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 35,03 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 70,40 EUR an.

Continental ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,04 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent auf 10.425,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.444,10 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 7,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

