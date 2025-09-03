Continental Aktie News: Continental am Donnerstagmittag in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 73,44 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 73,44 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,36 EUR zu. Mit einem Wert von 73,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 97.949 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei 78,68 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,14 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,43 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 82,38 EUR angegeben.

Continental gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

