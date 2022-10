Continental Aktie News: Continental gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 48,19 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,59 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 48,30 EUR. Zuletzt wechselten 39.849 Continental-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2021 auf bis zu 111,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,96 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 44,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Continental-Aktie.

Am 09.08.2022 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,43 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,68 Prozent auf 9.444,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.907,90 EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 10.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Continental rechnen Experten am 09.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 5,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

