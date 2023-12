Continental Aktie News: Continental am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Continental

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 70,84 EUR ab.

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 70,84 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 68,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 71,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 382.073 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,86 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,30 EUR am 08.12.2022. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 30,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 76,89 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.240,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

