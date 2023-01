Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Donnerstagnachmittag ins Plus

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 62,02 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 62,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 61,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 134.111 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei 99,80 EUR erreichte der Titel am 06.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 37,86 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 44,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 39,97 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 69,36 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 10.11.2022. Das EPS lag bei -1,05 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.395,60 EUR – ein Plus von 29,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 8.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Continental wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,00 EUR je Aktie belaufen.

