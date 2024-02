Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittag tiefer

Kurs der Continental

Die Aktie von Continental gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 75,06 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 75,06 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 74,52 EUR. Bei 75,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 63.612 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 5,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 58,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 22,46 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,13 EUR.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental -1,05 EUR je Aktie eingenommen. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Continental die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 7,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

