Continental Aktie News: Continental am Vormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 75,68 EUR.

Das Papier von Continental befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 75,68 EUR ab. Bei 75,58 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,96 EUR. Bisher wurden heute 4.551 Continental-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 4,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,10 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 83,13 EUR an.

Continental veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental -1,05 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,50 Prozent auf 10.240,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,52 EUR je Continental-Aktie.

