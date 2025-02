Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittwochmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 65,30 EUR ab.

Die Continental-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 65,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 65,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,32 EUR. Bisher wurden heute 128.330 Continental-Aktien gehandelt.

Am 16.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 16,22 Prozent niedriger. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 21,87 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,17 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,33 EUR je Continental-Aktie an.

Continental ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,43 EUR gegenüber 1,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 9,83 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,24 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Continental am 04.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,21 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start schwächer

So schätzen die Analysten die Zukunft der Continental-Aktie ein