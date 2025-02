Continental Aktie News: Continental am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Continental im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 65,04 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Continental-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 65,04 EUR. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,90 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 196.492 Continental-Aktien.

Am 16.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,94 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 19,83 Prozent zulegen. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 27,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,17 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 78,33 EUR.

Am 11.11.2024 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,43 EUR, nach 1,49 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 9,83 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,24 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 04.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,21 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start schwächer

So schätzen die Analysten die Zukunft der Continental-Aktie ein