Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Continental. Zuletzt fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 66,12 EUR ab.

Die Continental-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 66,12 EUR. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 65,96 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 23.562 Stück.

Am 16.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 17,88 Prozent zulegen. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,17 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 78,33 EUR an.

Am 11.11.2024 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,49 EUR je Aktie generiert. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 04.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,21 EUR je Aktie belaufen.

