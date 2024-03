Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 72,44 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 72,44 EUR. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 71,30 EUR. Bei 72,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 89.888 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 8,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 24,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2022 mit 1,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,50 EUR.

Continental veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,49 EUR, nach -1,05 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,50 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Februar 2024: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX