Continental Aktie News: Continental am Mittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Continental. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 5,0 Prozent.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 5,0 Prozent im Plus bei 64,40 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 64,94 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 352.211 Continental-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,58 EUR erreichte der Titel am 06.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 14,25 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (51,02 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 20,78 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,18 EUR je Continental-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 77,11 EUR für die Continental-Aktie aus.

Continental ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,43 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,24 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,83 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Continental.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

