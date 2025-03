Continental Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochnachmittag mit Continental ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,6 Prozent auf 65,36 EUR nach oben.

Das Papier von Continental legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6,6 Prozent auf 65,36 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 65,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 602.789 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei 73,58 EUR markierte der Titel am 06.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 11,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,18 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 77,11 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 11.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Continental am 06.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

