Continental Aktie News: Continental gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 63,46 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 63,46 EUR. Bei 63,56 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 62,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 98.085 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 73,58 EUR markierte der Titel am 06.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 15,95 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 51,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,60 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,18 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 76,67 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 11.11.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,43 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,48 EUR je Continental-Aktie.

