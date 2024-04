Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 64,44 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 64,44 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 64,36 EUR. Bei 64,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 14.232 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 78,40 EUR markierte der Titel am 02.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 21,66 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,20 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,56 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,50 EUR für die Continental-Aktie aus.

Continental gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 10.240,10 EUR, gegenüber 10.270,60 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,30 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Continental am 08.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,42 EUR je Continental-Aktie.

