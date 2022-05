Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Mittag fester

Um 05.05.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 63,48 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 65,48 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 127.639 Continental-Aktien.

Am 08.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,50 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 56,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 11,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 91,31 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Continental am 09.03.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 5.599,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.895,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 48,61 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 11.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 09.05.2023.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,90 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April

Continental-Aktie zieht an: Inflation zwingt zu 'Preisanpassungen' - Weiter Diesel-Untersuchungen bei Conti

Continental-Aktie freundlich: Continental will CO2-Last mit "negativen Emissionen" verrechnen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Continental