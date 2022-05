Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Continental-Aktie musste um 05.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 61,58 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,48 EUR ab. Bei 65,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 270.672 Stück.

Bei 118,65 EUR erreichte der Titel am 08.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 48,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,78 EUR am 07.03.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 91,31 EUR.

Continental ließ sich am 09.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 48,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.599,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.895,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 09.05.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 9,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

