Continental Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Continental

Um 05.07.2022 12:22:00 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 64,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 64,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 96.212 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2021 bei 112,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,55 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (56,78 EUR). Mit Abgaben von 13,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 85,46 EUR.

Am 11.05.2022 hat Continental die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,00 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,89 Prozent auf 9.244,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.258,90 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.08.2022 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Continental rechnen Experten am 03.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,99 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Juni 2022: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Vitesco-Aktie knickt ein: Vitesco will in Nürnberg mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze streichen

Continental-Untersuchung: Autonutzung weiterhin hoch, aber Sorgen um Kosten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com