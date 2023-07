Continental Aktie News: Continental verteuert sich am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 68,46 EUR.

Das Papier von Continental legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 68,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 68,76 EUR. Bei 67,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 324.139 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 15,75 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,31 EUR am 01.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 35,28 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,40 EUR an.

Continental ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,23 EUR je Aktie erzielt worden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.283,20 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.278,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 07.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

