Continental Aktie News: Continental am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 1,8 Prozent auf 68,02 EUR. Bei 67,22 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 222.784 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 111,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 56,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 86,00 EUR angegeben.

Am 11.05.2022 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9.244,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.258,90 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 09.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,97 EUR je Continental-Aktie belaufen.

