Continental Aktie News: Continental am Dienstagmittag in Rot

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 67,28 EUR nach.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 67,28 EUR. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 66,66 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.041 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 15,09 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 44,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 70,40 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 09.08.2023. Es stand ein EPS von 1,04 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von -1,26 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.425,90 EUR umgesetzt, gegenüber 9.444,10 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,49 EUR je Aktie belaufen.

