Continental Aktie News: Continental verteuert sich am Nachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Continental. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 68,24 EUR zu.

Das Papier von Continental legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 68,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 68,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 79.483 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,12 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2022 bei 44,31 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 54,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,40 EUR.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 EUR gegenüber -1,26 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent auf 10.425,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.444,10 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 07.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

