Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Continental zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 73,18 EUR zu.

Das Papier von Continental konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 73,18 EUR. Bei 73,90 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 73,60 EUR. Zuletzt wechselten 76.047 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 78,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.05.2025). Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 7,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,38 EUR aus.

Am 05.08.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,96 EUR je Aktie.

