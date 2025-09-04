Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 73,14 EUR zu.

Die Continental-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 73,14 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 73,90 EUR zu. Mit einem Wert von 73,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 163.161 Continental-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2025 auf bis zu 78,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 7,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 30,24 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,41 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 82,38 EUR.

Continental gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,96 EUR im Jahr 2025 aus.

