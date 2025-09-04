Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Vormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 73,00 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 73,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 73,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.442 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 78,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 43,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,38 EUR für die Continental-Aktie.

Continental veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,96 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Continental-Aktie

Continental-Analyse: UBS AG stuft Continental-Aktie mit Buy ein

Continental-Aktie gibt nach: Bernstein kontert Oddo-Empfehlung