Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Die Continental-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 48,48 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 48,38 EUR. Bei 48,67 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 16.921 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2021 auf bis zu 111,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,31 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 85,00 EUR angegeben.

Am 09.08.2022 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Continental ein Ergebnis je Aktie von 2,43 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,68 Prozent auf 9.444,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.907,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Continental am 10.11.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte Continental die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2022 5,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

