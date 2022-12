Continental Aktie News: Continental am Montagnachmittag mit Einbußen

Die Continental-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 56,36 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 56,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 155.766 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 06.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 43,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 27,19 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,08 EUR.

Continental ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,55 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 10.395,60 EUR gegenüber 8.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 5,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

