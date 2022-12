Continental Aktie News: Continental am Montagvormittag Verlust reich

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 56,76 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 56,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 9.520 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 99,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.01.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (44,31 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 28,10 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 74,08 EUR.

Am 10.11.2022 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.395,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2023 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2022 5,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

