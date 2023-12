Continental Aktie News: Continental am Dienstagnachmittag stärker

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 71,62 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 71,62 EUR zu. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 71,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 71,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 158.917 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,64 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.12.2022 bei 54,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 31,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 77,56 EUR für die Continental-Aktie.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.240,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,58 EUR je Aktie aus.

