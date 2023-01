Continental Aktie News: Continental am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 63,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 63,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 152.462 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 06.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 99,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 36,61 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 44,31 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,77 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 69,36 EUR für die Continental-Aktie.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10.395,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Continental 8.000,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Continental am 09.03.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

