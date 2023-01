Continental Aktie News: Continental am Freitagvormittag fester

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 62,24 EUR. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 62,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 62,54 EUR. Zuletzt wechselten 6.033 Continental-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 99,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.01.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 37,64 Prozent zulegen. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 40,46 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 69,36 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Continental vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,05 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 10.395,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.000,00 EUR umgesetzt.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,00 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Fondsgesellschaft Deka: DAX-Unternehmen dürften für 2022 Rekord-Dividenden zahlen

Continental-Aktie im Plus: Continental vereinbart strategische Partnerschaft mit Ambarella

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Continental