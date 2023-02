Continental Aktie News: Continental am Mittag schwächer

Die Continental-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 68,86 EUR. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 68,80 EUR. Bei 69,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 178.825 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,29 EUR erreichte der Titel am 11.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 44,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 55,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 69,36 EUR für die Continental-Aktie.

Continental gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,05 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.000,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.395,60 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2023 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2022 5,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Continental-Aktie gefragt: Continental-Tochter ContiTech wird neu ausgerichtet

Continental-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com