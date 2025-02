Continental Aktie News: Continental am Mittag mit Kursplus

Kurs der Continental

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 66,40 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 66,40 EUR zu. Bei 66,44 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 59.398 Continental-Aktien.

Am 16.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,94 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 17,38 Prozent wieder erreichen. Bei 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 30,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,17 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 11.11.2024. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 04.03.2025 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

