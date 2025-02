Continental Aktie News: Continental am Donnerstagnachmittag gesucht

Continental im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die Continental-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 66,36 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,76 EUR an. Bei 65,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 101.011 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 77,94 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2024). 17,45 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,02 EUR ab. Abschläge von 23,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,17 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 78,33 EUR an.

Continental ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,43 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 9,83 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,24 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Continental am 04.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Continental.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,21 EUR je Continental-Aktie.

