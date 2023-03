Continental Aktie News: Continental am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 72,32 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 72,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 72,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.397 Continental-Aktien.

Bei 76,40 EUR markierte der Titel am 09.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,34 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,31 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 63,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,45 EUR je Continental-Aktie an.

Continental ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,55 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.395,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Continental am 08.03.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 07.03.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,62 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

