Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Mittwochmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Continental. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 73,42 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 11:45 Uhr 1,1 Prozent. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 73,42 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 72,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.308 Continental-Aktien.

Bei 79,24 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 7,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 26,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,96 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 08.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,05 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.240,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 7,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

