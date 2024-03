Aktie im Blick

Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag höher

06.03.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Continental zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 72,74 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 72,74 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 72,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,78 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.161 Stück gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. Gewinne von 8,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Nachdem Continental seine Aktionäre 2022 mit 1,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,50 EUR für die Continental-Aktie aus. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Continental am 08.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,49 EUR gegenüber -1,05 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.240,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.395,60 EUR US-Dollar umgesetzt. Die Continental-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Continental-Aktie Freundlicher Handel: So performt der LUS-DAX aktuell Handel in Frankfurt: So performt der DAX nachmittags Freundlicher Handel: LUS-DAX klettert

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com