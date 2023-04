Continental Aktie News: Continental am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Continental 65,02 EUR

Die Continental-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 64,80 EUR. Bei 65,28 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,38 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 90.138 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 18,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 44,31 EUR fiel das Papier am 01.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 72,55 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 08.03.2023 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.270,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 83,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Continental einen Umsatz von 5.599,30 EUR eingefahren.

Am 10.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Continental rechnen Experten am 09.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,46 EUR je Continental-Aktie belaufen.

