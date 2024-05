Continental Aktie News: Continental verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 61,62 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die Continental-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 61,62 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 61,80 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 61,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,68 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 6.544 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,40 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 21,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit Abgaben von 5,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,44 EUR. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 82,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Continental am 07.03.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Continental wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,04 EUR je Continental-Aktie.

