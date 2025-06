Continental Aktie News: Continental gewinnt am Freitagmittag an Boden

Continental im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 76,80 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 76,80 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,90 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,46 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.158 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 78,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Mit Abgaben von 33,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,54 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,11 EUR für die Continental-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 23.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,27 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 49,89 Prozent zurück. Hier wurden 4,91 Mrd. EUR gegenüber 9,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 11,10 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Continental von vor 10 Jahren angefallen

Continental-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform