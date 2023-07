Continental Aktie News: Continental am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 68,02 EUR.

Das Papier von Continental befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 68,02 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 67,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.366 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 16,50 Prozent zulegen. Am 01.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,31 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,86 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 71,40 EUR.

Continental gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.283,20 EUR – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 9.278,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Continental-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 07.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

