Continental Aktie News: Continental am Mittwochmittag mit Aufschlag

06.08.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Continental zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 73,36 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 73,36 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 74,18 EUR. Bei 73,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 47.521 Stück. Bei 78,68 EUR markierte der Titel am 29.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 6,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,02 EUR am 12.09.2024. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 43,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,49 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,13 EUR aus. Am 05.08.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von -0,27 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,98 Prozent auf 9,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 8,02 EUR im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Continental-Aktie Continental-Analyse: UBS AG vergibt Buy an Continental-Aktie Continental-Aktie höher: Ergebnisse in der Autosparte übertreffen Erwartungen - Rechtsstreit mit BMW Investment-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Continental-Aktie

