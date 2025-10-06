DAX24.377 ±-0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,19 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1663 -0,5%Öl65,70 +2,1%Gold3.940 +1,4%
Aktienentwicklung

Continental Aktie News: Continental fällt am Mittag

06.10.25 12:05 Uhr
Continental Aktie News: Continental fällt am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 58,16 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 58,16 EUR. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 57,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,66 EUR. Bisher wurden heute 65.875 Continental-Aktien gehandelt.

Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 59,81 EUR an. 2,84 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2024 bei 41,16 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 41,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,63 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,02 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
02.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2025Continental BuyUBS AG
01.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Continental BuyUBS AG
01.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Continental BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Continental KaufenDZ BANK
23.09.2025Continental OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
26.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
22.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
15.09.2025Continental UnderperformBernstein Research

