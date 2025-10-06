Continental Aktie News: Continental fällt am Mittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 58,16 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 58,16 EUR. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 57,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,66 EUR. Bisher wurden heute 65.875 Continental-Aktien gehandelt.

Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 59,81 EUR an. 2,84 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2024 bei 41,16 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 41,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,63 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,02 EUR je Continental-Aktie.

