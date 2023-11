Continental Aktie News: Continental am Vormittag nahe Vortagesniveau

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Continental-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 62,72 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Continental-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 62,72 EUR. Bei 63,46 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 62,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.331 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Bei einem Wert von 50,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 19,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 73,00 EUR.

Am 09.08.2023 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental -1,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.425,90 EUR im Vergleich zu 9.444,10 EUR im Vorjahresquartal.

Continental wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Continental die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,91 EUR je Continental-Aktie.

