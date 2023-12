Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 72,48 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 72,48 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 72,50 EUR zu. Bei 72,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46.060 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 8,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 54,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.12.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,08 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 77,56 EUR.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,49 EUR gegenüber -1,05 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,50 Prozent verringert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Continental wird am 07.03.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 06.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,61 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX startet im Minus

DAX aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Continental-Aktie fällt dennoch: Continental plant Steigerung von Rendite und Ausschüttungsquote